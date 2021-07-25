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الأمن العام: السجن وغرامة تصل لمليون ريال عقوبة تسهيل دخول المخالفين للمملكة

الأمن العام: السجن وغرامة تصل لمليون ريال عقوبة تسهيل دخول المخالفين للمملكة
http://almnatiq.net/?p=1007406
المناطق_ الرياض

حذّر الأمن العام، اليوم الأحد، من تسهيل دخول  المخالفين للمملكة بأي صورة من الصور، مؤكدًا أن العقوبة تصل إلى السجن 15عامًا وغرامة مليون ريال.

وقال الأمن العام، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: يُعاقب كل من يُسهّل دخول مخالف أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى  أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى  السجن  مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

وأكد الأمن العام، أنه في حال تسهيل دخول المخالفين للمملكة يتم مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير بالمسئول عن ارتكاب المخالفة، لافتًا إلى أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

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