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إنقاص الوزن.. 5 عادات خاطئة تزيد من دهون الخصر

إنقاص الوزن.. 5 عادات خاطئة تزيد من دهون الخصر
http://almnatiq.net/?p=1007409
المناطق_وكالات

يرتكب بعض متبعي الدايت مجموعة من الأخطاء عند محاولة التخلص من الوزن الزائد، يؤدي الاستمرار على ارتكاب الأخطاء إلى تحولها إلى عادة يصعب التخلص منها، بعض هذه العادات يؤثر بالسلب على فرص التخلص من الدهون المخزنة في الجسم والخصر.

نستعرض في السطور التالية، أبرز العادات الخاطئة التي يرتكبها بعض الأشخاص وتؤثر على دهون الخصر، وفقًا لموقع “Eat this”.

1- تناول المسليات “السناكس”

تعتبر “السناكس” أطعمة منخفضة القيمة الغذائية مرتفعة السعرات الحرارية، حيث تسهم القيمة الغذائية للأطعمة من ألياف ومعادن في زيادة عملية التمثيل الغذائي مما يعود بالنفع على زيادة معدل حرق دهون الجسم والخصر، فزيادة دهون البطن تأتي من عدم توازن الأطعمة والمغذيات خلال اليوم.

2- الابتعاد عن البروتين

يعتقد بعض الأشخاص أن تناول البروتين يؤدي إلى زيادة الوزن، لكن على العكس تمامًا فالبروتين بطيء الهضم يساهم في زيادة فرص التحكم في الشعور بالجوع والوصول إلى الشبع لفترة زمنية طويلة، كما أنه يحافظ على توازن السعرات الحرارية اليومية.

3- تناول الطعام دون الحاجة

لاحظ أطباء التغذية أن بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يتناولون الأطعمة دون الشعور بالشبع، مما يؤثر على خطر تراكم الدهون في منطقة البطن وزيادة الوزن، نتيجة لتناول سعرات حرارية زائدة عن حاجة الجسم.

4- تناول الطعام أمام التلفاز

يعتبر تناول الطعام أمام التلفاز عادة خاطئة لأنه يزيد من فرص التهام أكبر كمية من الأطعمة، نتيجة لعدم التركيز عند تناول الطعام مما يزيد من الرغبة في تناول كميات كبيرة وعدم التقيد بالسعرات الحرارية المحددة يوميًا.

5- الجوع العاطفي

يعتبر الجوع العاطفي من أكثر العوامل المؤدية لزيادة الوزن ودهون الخصر، نتيجة لأن عند الشعور بالإحباط أو أي مشاعر أخرى تزداد الرغبة في تناول الأطعمة دون حاجة الجسم إليها، ووجدت أدلة علمية أن الأشخاص في هذه الحالة يلجؤون إلى تناول السكريات لتحسين الحالة المزاجية، في هذه المرحلة تكون مستويات سكر الدم مرتفعة مما يزيد من الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة، يؤثر هذا بالسلب على زيادة تراكم الدهون في الخصر.

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