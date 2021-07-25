وزير الدولة للشؤون الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا بوزير خارجية هندوراس

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أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا اليوم، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية هندوراس ليساندرو روساليس.

وتم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.