أمير منطقة الجوف يتفقد قيادة حرس الحدود بالقريات في مستهل جولته التفقدية لمحافظات المنطقة

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استهل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف جولته التفقدية لمحافظات المنطقة اليوم, بزيارته لقيادة حرس الحدود بالمنطقة بمقرها بمحافظة القريات.

وفور وصول سموه القطاع كان في استقباله محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وقائد حرس الحدود بمنطقة الجوف اللواء محمد بن علي الخنيني، حيث عُزف السلام الملكي, ثم ألقى سموه التحية على ضباط القطاع مهنئهم بعيد الأضحى المبارك، مثمنا جهودهم المبذولة في حماية الوطن والمواطنين من عبث الحاقدين.

وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بهم، متمنياً للجميع التوفيق في ظل ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم للقطاعات العسكرية كافة.