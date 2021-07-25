“مكارم” توزع (450) ألف عبوة ماء على الحجاج في حج 1442هـ

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بإشراف وزارة الحج والعمرة ولجنة السقاية والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، وزعت جمعية إكرام عابري السبيل (مكارم) أكثر من 450,000 عبوة ماء على حجاج بيت الله الحرام من المياه الصحية المبردة، وذلك ضمن برنامج سقيا الحجاج في حج هذا العام الاستثنائي 1442هـ من الفترة: 1 ذي الحجة وحتى نهاية اليوم الرابعة عشر من الشهر ذاته.

ويأتي البرنامج في إطار ما تقدمه المملكة العربية السعودية من رعاية متكاملة لضيوف الرحمن وفق منظومة من الخدمات التي تسهم في راحة ضيوف الرحمن في تحقيق الأمن والأمان لهم، وحتى يؤدوا مناسك الحج بيسر وسهولة وسلام وأمان وسط الخدمات المتكاملة التي وفرتها المملكة عبر الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وشملت نقاط التوزيع تسعة مواقع متفرقة في العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة وهي تمثل نقاط تجمع قاصدي المسجد الحرام حيث جاءت الاحصائيات على النحو التالي: أجياد (43720) عبوة، والغزة (36560) عبوة، والجوامع المحيطة بالمسجد الحرام (40000) عبوة، ونقاط تواجد رجال الأمن (9640) عبوة، والمراكز الصحية (30000) , أما ما يتعلق بالمشاعر المقدسة فقد وزعت الجمعية (10800) عبوة في منى, و(10000) عبوة في عرفات, و(6000) عبوة في مزدلفة, وشارك في التوزيع كوادر وطنية مؤهلة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وضمن الشراكة المجتمعية بين جمعية إكرام عابري سبيل وشركة بي أيه إي سيستمز السعودية المحدودة، ساهمت الشركة بتوفير 100 ألف عبوة ماء ضمن الأعداد الموزعة خلال الحج في هذا الموسم، كما وزعت الجمعية (85,050) عبوة عصير على ضيوف الرحمن.

الجدير بالذكر أن إكرام عابري السبيل (مكارم) جمعية خيرية متخصصة تعمل تحت مظلة وزارة الحج ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تقدم الخدمات الأساسية لعابري السبيل، وتوفير وسائل الراحة لهم وتتبنى مشروعات حضارية على الطرقات السريعة تعكس صورة ذهنية مميزة عن المملكة وشعبها.