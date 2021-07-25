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فوائد متعددة للفاصوليا الخضراء.. تعرف عليها

فوائد متعددة للفاصوليا الخضراء.. تعرف عليها
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المناطق - الرياض:

بعض الأشخاص يتجنبون تناول الفاصوليا الخضراء، سواء بطريقة الطهي على البخار، أو طرق الطهي المعتادة، بدعوى إمكانية استبدالها بأنواع أخرى من الخضراوات، ألذ طعمًا، لكن في الحقيقة إن للفاصوليا الخضراء فوائد لا يمكن استبدالها، وفي هذا التقرير نستعرضها.

منع تأثير بعض المواد المسرطنةADVERTISING

تحتوي الفاصوليا الخضراء على “الكلوروفيل”، الذي يمنع تأثير بعض المواد المسرطنة، كالمواد التي تنتج عند احتراق اللحوم جراء الشوي، ولذلك ينصح بتناولها إلى جانب المشويات كي تعكس تأثير المواد المسرطنة.

الفاصولياء

الخصوبة والحمل

يزيد تناول الفاصوليا الخضراء من الخصوبة عند النساء، وتقوي الحمل، فهي تعتبر مصدرًا جيدًا لحمض الفوليك الذي تحتاجه الأم والجنين خلال فترة الحمل بشكل خاص.

الحمل

الفاصوليا والاكتئاب

يساعد الحصول على الحصة الكافية للجسم من الفوليك على محاربة الاكتئاب، لمنع تراكم” الهوموسيستين”، الذي يعيق وصول الدم والمواد الغذائية الضرورية للدماغ، وقد يعيق كذلك إنتاج هرمونات السعادة في الجسم، والتي تساعد على تنظيم النوم والمزاج والشهية.

الاكتئاب

تقوي العظام

يساهم عدم الحصول على كمية كافية من فيتامين “ك” في زيادة فرص التعرض لكسور العظام، وتساعد الفاصوليا على إمداد الجسم بهذا الفيتامين بنسب جيدة، فتتحسن بنية العظام وتقوى، ويتحسن امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقل كمياته التي تخرج من الجسم عبر البول.

العظام

تعزز صحة القلب

من فوائد الفاصوليا الخضراء أنها تعزز صحة القلب، وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، لاحتوائها على نسبة جيدة من الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وعدم احتواء الفاصوليا الخضراء على الكوليسترول في تركيبتها مطلقًا، إضافة لاحتوائها على نسب قليلة من الصوديوم، وقلة الصوديوم تؤثر إيجابًا على صحة القلب.

القلب

إنقاص الوزن

تحتوي الفاصوليا الخضراء الطازجة على نسبة قليلة من السعرات الحرارية والدهون غير المشبعة، كما تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والأملاح المعدنية ؛ لذا فهي تعتبر مناسبة لمرضى السكري وللراغبين في إنقاص وزنهم.

انقاص الوزن

غنية بالمياه

تعتبر الفاصوليا طعامًا جيدًا ومناسبًا لفصل الصيف، كونها غنية بالمياه، التي تشكل نسبة 90% من مكوناتها.

الفاصولياء

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

تحتوي الفاصوليا على نسبة عالية من فيتامين A ، ونسبة عالية من مضادات الأكسدة كالبيتا كاروتين و اللوتين، التي تلعب دورًا هامًا في مقاومة الشيخوخة وبعض الأمراض الأخرى.

وتحتوي الفاصوليا الخضراء على نسبة جيدة من فيتامينات B6 ، B1 ، C ، التي تساعد في وقاية الجسم من العدوى بالأمراض، ونسبة كبيرة من الأملاح المعدنية المفيدة للجسم (كالحديد، الكالسيوم، الماغنسيوم، المنجنيز و البوتاسيوم).

الفيتامينات

محظورات مع الفاصوليا

ورغم أن للفاصوليا الخضراء كل هذه الفوائد، إلا أن هناك أضرارًا قد يسببها تناولها بكميات كبيرة، منها تجلط الدم، باعتبارها مصدرًا جيدًا لفيتامين ك، والذي يلعب دورًا هامًا في زيادة تجلط الدم، لذا يجب الحذر منها خاصةً الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المميعة للدم.

وقد تسبب الفاصوليا بعض مشكلات الهضم، عند تناولها نيئة، لذلك يفضل دائمًا تناول المطهي منها، كما أنها قد تحد من امتصاص بعض أنواع المعادن والفيتامينات، وذلك بسبب احتوائها على نوع من الأحماض يسبب ذلك الضرر، لذا يفضل عدم الإفراط في تناول الفاصوليا.

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