أمطار غزيرة.. حالة الطقس المتوقعة غدًا

المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الإثنين) أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتي جازان وعسير.

وأوضح المركز أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران والباحة ومكة المكرمة، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على شمال شرق المملكة.

كما توقع رياحًا سطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من الرياض والمنطقة الشرقية والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن بـ 48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة مئوية.