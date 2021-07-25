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المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يواصل تقديم لقاح كورونا

المركز الطبي بالجامعة الإسلامية يواصل تقديم لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=1007439
المناطق - واس:

يواصل مركز اللقاحات بالمركز الطبي الجامعي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تقديم خدماته لراغبي تلقي لقاح كورونا “كوفيد 19″، كما خصصت الجامعة مساراً لمنسوبي التعليم العام.

وأوضحت الجامعة أن ساعات العمل اليومية بالمركز‏ ستكون من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الساعة السادسة مساءً, وذلك بحجز موعد عبر رابط الحجز الفوري: ‏https://staging-mc.iu.edu.sa/login او عبر تطبيق صحتي.

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