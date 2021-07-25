“الداخلية” تُذكر بموعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت

المناطق - الرياض:

أعادت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، التأكيد بشأن موعد سريان قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والقيام بالأنشطة المختلفة.

وأوضحت أنه بدءًا من يوم 22/12/1442 هـ، الموافق 1/8/2021، سيتم تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت والمناسبات والأنشطة واستخدام وسائل النقل العام.

ولفتت إلى أن الأنشطة المشمولة بالقرار، تشمل الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية، والمناسبات الثقافية أو العلمية أو الاجتماعية أو الترفيهية، بالإضافة إلى المنشآت الحكومية أو الخاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، والمنشآت التعليمية الحكومية أو الخاصة، واستخدام وسائل النقل العام.

وشددت على ضرورة إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.