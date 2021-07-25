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صور.. القوات البحرية الملكية السعودية تحتفل بتعويم السفينة جازان

صور.. القوات البحرية الملكية السعودية تحتفل بتعويم السفينة جازان
http://almnatiq.net/?p=1007450
المناطق - واس:

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية بمراسم تعويم السفينة السعودية الرابعة من مشروع السروات، من نوع “كورفيت أفانتي 2200″، بحوض بناء السفن التابع لشركة “نافانتيا” بإسبانيا.

وجرى تعوم السفينة السعودية التي أطلق عليها اسم سفينة جلالة الملك “جازان”، برعاية قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي، وبحضور السفير السعودي لدى إسبانيا، عزام بن عبد الكريم القين، وعدد من كبار ضباط القوات البحرية الملكية السعودية، ونائب الرئيس للاتصال المؤسسي والخدمات المساندة وتقنية المعلومات للشركة السعودية للصناعات العسكرية “SAMI”، وائل بن محمد السرحان، ممثلا للشركة، وعدد من كبار المسؤولين من البحرية الإسبانية، وممثلين من شركتي “سامي نافانتيا” و”نافانتيا الإسبانية”، بالإضافة إلى جهات أخرى.

من جانبه، قال الفريق فهد بن عبد الله الغفيلي بهذه المناسبة: ” إن مشروع السروات سيسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية الملكية السعودية وتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الاستراتيجية الحيوية للمملكة، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر سفن المشروع إضافة مهمة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية في حماية المصالح البحرية للمملكة وتوطين الصناعات العسكرية المتقدمة تقنيا”.

وأضاف: “نحتفل اليوم بتعويم سفينة جلالة الملك “جازان”، رابع سفينة من نوع “كورفيت أفانتي 2200″، التي ستعزز من مهام أسطول القوات البحرية الملكية السعودية، ما يؤكد الاهتمام الكبير بقطاع الصناعات البحرية والعمل على تطوير أنظمته ومتطلباته الجديدة”.

وتتميز سفن مشروع السروات تتميز بكونها “تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات البحرية كافة، السطحية وتحت السطحية، وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم”.

كما تعد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية الملكية السعودية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية، ويشمل مشروع السروات الخدمات التدريبية للأطقم ومشبهات التدريب والخدمات اللوجستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل”، لافتة إلى أنه “سيتم تزويد سفينه جلالة الملك “جازان” وكافة السفن الأخرى التابعـة لمشروع السروات بأول نظام إدارة معركة سعودي “100%” تحت اسـم “حـزم HAZEM” تم تطويره بأيد وطنية، وفريق عمل متكامل كجـزء مـن مهمـة شـركة “سـامي نافانتيـا” ضـمن مشـروع “أفـانتي 2200”.

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