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الشيخ ياسين أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى يغادر عالمنا

الشيخ ياسين أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى يغادر عالمنا
http://almnatiq.net/?p=1007456
المناطق - مكة المكرمة:

انتقل إلى – رحمة الله – مساء اليوم، العلامة الدكتور ياسين بن ناصر الخطيب، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، والمدرس في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

والراحل قدم من العراق إلى مكة المكرمة طالبًا للعلم منذ التسعينات؛ ثم بقي فيها أستاذًا وعالمًا، والتقى علماء المملكة بدءًا بالشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما من العلماء، وهو أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة أم القرى، وقد درّس في كلية ومعهد المسجد الحرام.

وقد وافاه الأجل مساء اليوم الأحد بعد مرض ألم به، عن عمر يناهز الـ ٨٤ عامًا، ومن المقرر أنه ستتم الصلاة عليه غدًا في المسجد الحرام، فيما لم يتم تحديد موعد الصلاة بعد.

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