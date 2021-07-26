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جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في لمرحلة البكالوريوس والدبلوم

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في لمرحلة البكالوريوس والدبلوم

أبرز المواد

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في لمرحلة البكالوريوس والدبلوم

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في لمرحلة البكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=1007459
المناطق - واس:

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن فتح بوابة القبول والتسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443هـ، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 1442/12/17هـ ولغاية يوم الأربعاء 1442/12/25هـ.

وأوضحت الجامعة أن عملية التقديم إلكترونية في جميع مراحلها، بدءًا من إدخال البيانات، ثم فرز الأسماء التي تنطبق عليها شروط المنافسة حسب النسبة الموزونة للتخصصات العلمية والنسبة المكافئة للتخصصات النظرية لحين إظهار نتائج ترشيح الطلبة، وبدون تقديم أي وثائق أو مستندات، حيث سيتم الاطلاع على كافة بيانات الطلبة المتعلقة ببرمجية القبول من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر)؛ أما الطلبة غير السعوديين أو من أمهات سعوديات أو في حال طلب إثبات سكن لطلاب خارج المنطقة، فسيطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية (إلكترونياً) وذلك عبر خدمة الدعم الفني للقبول، مبينة أنه يمكن للطلبة المتقدمين التواصل مع عمادة القبول والتسجيل لضمان اعتماد وتوثيق جميع الطلبات وإرسال المستندات الرسمية عند الحاجة لها.

وتهيب الجامعة بجميع الطلبة الراغبين في التقديم الالتزام بالأوقات المحددة للقبول وما يتبعها من مراحل تأكيد القبول؛ حتى لا يؤثر ذلك على فرصهم في القبول بالجامعة، كما سيتم تزويد الطلبة المتقدمين برابط عبر مواقع التواصل الاجتماعي للجامعة.

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