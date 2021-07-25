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مرور جازان يُحيل مواطناً عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب للهيئة المرورية

مرور جازان يُحيل مواطناً عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب للهيئة المرورية
http://almnatiq.net/?p=1007461
المناطق - جازان:

أعلن مرور منطقة جازان، اليوم (الأحد)، إحالة مواطن عبر بمركبته أحد الأودية والشعاب أثناء جريانها في محافظة العارضة إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني.

وكانت إمارة منطقة جازان أعلنت تطبيق مخالفة على قائد مركبة ظهر في مقطع فيديو متداول يحاول عبور سيول وادي جازان، وذلك بتوجيهات من أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر.

وينص الجدول رقم 7 الملحق بنظام المرور، على معاقبة المخالف بعبور الأودية أثناء جريانها بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال.

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