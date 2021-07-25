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العاهل الأردني يكشف عن تعرض بلاده لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية

العاهل الأردني يكشف عن تعرض بلاده لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية
http://almnatiq.net/?p=1007464
المناطق - وكالات:

كشف عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، للمرة الأولى عن تعرض بلاده لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وأوضح في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية نشرت، اليوم (الأحد)، أن الأردن تعرض للهجوم من طائرات مسيرة إيرانية الصنع، لافتاً إلى أنه كان ينبغي التعامل معها.

وأشار إلى أن التكنولوجيا الباليستية شهدت تطورًا ملحوظًا، ضاربًا المثل بأثرها على القواعد الأمريكية في العراق، وتلك الموجهة إلى المملكة من اليمن، وإلى إسرائيل من خلال سوريا ولبنان.

ولم يوضح العاهل الأردني توقيت وقوع هذا الحادث، أو الجهة المحتمل تورطها في إطلاق المسيرات.

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