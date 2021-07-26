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تونس.. قيس سعيد يقيل المشيشي ويجمد مجلس النواب

تونس.. قيس سعيد يقيل المشيشي ويجمد مجلس النواب
http://almnatiq.net/?p=1007467
المناطق - وكالات:

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر الرئيس التونسي تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.

والجدير بالذكر أن خبر تونس.. قيس سعيد يقيل المشيشي ويجمد مجلس النواب تم اقتباسه والتعديل عليه من قبل فريق التحرير في ” إشراق 24″ وأن الخبر منشور سابقًا على عالميات والمصدر الأصلي هو المعني بصحة الخبر من عدمه وللمزيد من أخبارنا على مدار الساعة تابعونا على حساباتنا الاجتماعية في مواقع التواصل.

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