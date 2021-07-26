غدًا.. أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى

المناطق - الشرقية:

تقيم أمانة المنطقة الشرقية غدا الاثنين حفل معايدة “افتراضي “، لكافة منسوبي الأمانة، مع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عبر الاتصال المرئي، وذلك لتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة لمنع انتشار فايروس كورونا.

وسيتضمن حفل المعايدة الافتراضي الذي يعقد بحضور وكلاء الأمين والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء البلديات ومنسوبي الأمانة، بحيث تتم المعايدة مع منسوبي كل إدارة، وبحضور مدراء الأقسام لكل وكاله وإدارة وبلديه في مقراتها، وكذلك لاستعراض جهود الأمانة خلال عيد الأضحى، والخطة الرقابية التي تم وضعها وتنفيذها بالتزامن مع الاجراءات الاحترازية.