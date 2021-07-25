سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

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سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران
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المناطق - نجران

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ، وخباش، وشرورة.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

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