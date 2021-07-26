الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

أبرز المواد
تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها

تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها

أبرز المواد
الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل

الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل

أبرز المواد
وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي

وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي

أبرز المواد

الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة
عناصر قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة العيسوية شمال القدس
http://almnatiq.net/?p=1007546
المناطق - وكالات

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية ، سلسلة غارات على مواقع عدة في قطاع غزة، تركزت في غرب مدينة غزة وغرب خان يونس.
وأفادت مصادر فلسطينة وشهود عيان في غزة، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت اليلة الماضية بصاروخين أرضًا زراعية شمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيها وبممتلكات الفلسطينيين المجاورة، فيما قصفت طائرات حربية بصاروخين أرضًا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإلحاق أضرار بالممتلكات القريبة من موقع القصف.

روابط ذات صلة

تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها

تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها
الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل

الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل
وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي

وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*