الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل

الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل

أبرز المواد
وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي

وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي

أبرز المواد
سلطنة عُمان.. جهود مُتواصلة ومُستمرّة لمجابهة جائحة كورونا

سلطنة عُمان.. جهود مُتواصلة ومُستمرّة لمجابهة جائحة كورونا

أبرز المواد
اقتحام مقر لـ”حركة النهضة” وإحراق محتوياته في مدينة حومة التونسية

اقتحام مقر لـ”حركة النهضة” وإحراق محتوياته في مدينة حومة التونسية

أبرز المواد

الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل

الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل
http://almnatiq.net/?p=1007557
المناطق - الرياض

أوضحت وزارة الداخلية، أن سريان قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وفي حال استخدام وسائل النقل العام، سيبدأ يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 1 أغسطس 2021م.
وأكدت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر” و”سناب شات”، أن دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي، أو أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية، أو أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، أو أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، وعند استخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق “توكلنا” للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين.
وشدّدت وزارة الداخلية، على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.

روابط ذات صلة

وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي

وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي
سلطنة عُمان.. جهود مُتواصلة ومُستمرّة لمجابهة جائحة كورونا

سلطنة عُمان.. جهود مُتواصلة ومُستمرّة لمجابهة جائحة كورونا
اقتحام مقر لـ”حركة النهضة” وإحراق محتوياته في مدينة حومة التونسية

اقتحام مقر لـ”حركة النهضة” وإحراق محتوياته في مدينة حومة التونسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*