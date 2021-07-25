احدث الأخبار

أكثر من 47700 مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام
منطقة الحدود الشمالية
 علماء يكتشفون قدرة فيروس كورونا على تقليل مستوى الذكاء بشكل لا رجعة فيه
أبرز المواد
 أعراض غير واضحة للنوبة القلبية
أبرز المواد
 الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة
أبرز المواد
 تداعيات كورونا الاقتصادية بدأت بالظهور.. بريطانيا تعيد حساباتها
أبرز المواد
 الداخلية : اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت سيبدأ أول أغسطس المقبل
أبرز المواد
 وثائق تاريخية غربية تؤكد على عروبة الخليج العربي
أبرز المواد
 سلطنة عُمان.. جهود مُتواصلة ومُستمرّة لمجابهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 اقتحام مقر لـ”حركة النهضة” وإحراق محتوياته في مدينة حومة التونسية
أبرز المواد
 المادة 80 من دستور تونس.. تفاصيل النص الذي استند إليه سعيّد
أبرز المواد
 لقاح كورونا في مسحوق وحبوب.. الأمل يقترب
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة منع الجيش التونسي الغنوشي من دخول مقر البرلمان
أبرز المواد
أكثر من 47700 مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

أكثر من 47700 مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

منطقة الحدود الشمالية
علماء يكتشفون قدرة فيروس كورونا على تقليل مستوى الذكاء بشكل لا رجعة فيه

علماء يكتشفون قدرة فيروس كورونا على تقليل مستوى الذكاء بشكل لا رجعة فيه

أبرز المواد
أعراض غير واضحة للنوبة القلبية

أعراض غير واضحة للنوبة القلبية

أبرز المواد
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

الطائرات الإسرائيلية تستهدف مواقع عدة في قطاع غزة

أبرز المواد

أكثر من 47700 مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

أكثر من 47700 مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام
http://almnatiq.net/?p=1007560
المناطق - طريف

قدم مستشفى طريف العام خدماته إلى 47700 مستفيد, وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد مراجعي الطوارئ بلغ 20815 مراجعاً، و26898 مراجعاً للعيادات الخارجية، كما تم خلال نفس الفترة تنويم 3173 مريضاً، فيما بلغ عدد الولادات 478 ولادة ناجحة، إضافة إلى عمل 214394 فحصاً مخبرياً وإجراء 21552 فحصاً إشعاعياً.

يشار إلى أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

روابط ذات صلة

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في لمرحلة البكالوريوس والدبلوم

جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول في لمرحلة البكالوريوس والدبلوم
فرع التجارة برفحاء ينفذ 191 زيارة ويباشر 39 بلاغاً خلال أيام عيد الأضحى المبارك

فرع التجارة برفحاء ينفذ 191 زيارة ويباشر 39 بلاغاً خلال أيام عيد الأضحى المبارك
أمير الحدود الشمالية يعزّي بن جريس في وفاة عمته

أمير الحدود الشمالية يعزّي بن جريس في وفاة عمته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*