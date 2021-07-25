أكثر من 47700 مستفيد من خدمات مستشفى طريف العام

المناطق - طريف

قدم مستشفى طريف العام خدماته إلى 47700 مستفيد, وذلك خلال النصف الأول من العام 2021م.

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن عدد مراجعي الطوارئ بلغ 20815 مراجعاً، و26898 مراجعاً للعيادات الخارجية، كما تم خلال نفس الفترة تنويم 3173 مريضاً، فيما بلغ عدد الولادات 478 ولادة ناجحة، إضافة إلى عمل 214394 فحصاً مخبرياً وإجراء 21552 فحصاً إشعاعياً.

يشار إلى أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.