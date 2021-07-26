جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ أعمالالقبول من خلال تطبيق (MY IAU) لاستقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غداً الثلاثاء

الدمام - فتحية عبدالله

تطلق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أيقونةاستقبال طلبات الالتحاق بالجامعة عبر تطبيقها الالكتروني ( MY IAU ) وذلك تسهيلاً للمتقدمين عبر دائرة تقنية متطورة كما تستقبل الطلبات ايضاً عبر بوابة القبول الالكتروني على موقع الجامعة الرسمي .

من جانبه ذكر عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله آل مريح بـأنه سيتم تفعيل استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ بمشيئة الله تعالى يوم غدٍ الثلاثاء 17 ذو الحجة 1442هـ الموافق 27 يوليو 2021م وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت 21 ذو الحجة 1442هـ الموافق 31 يوليو 2021م، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكترونية عن طريق الأجهزة المكتبية أو المحمولة و عبر تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية. وسيكون التقديم متاح للطلاب والطالبات في نفس الوقت إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات حيث إن كافة إجراءات القبول إلكترونية ومرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس.

وأكد آل مريح على ضرورة الاستعداد المبكر من قبل المتقدم بتحميل تطبيق الجامعة (MY IAU) وتصفح الايقونات الخاصة بالقبول الإلكتروني والاطلاع على التفاصيل والمعلومات عن المسارات والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، كما يحث الطلبة الراغبين بالتقدم على الجامعة متابعة حسابات العمادة الرسمية بقنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف ( IAU_AR @) وتفعيل التنبيهات باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الصحيحة.

وختم آل مريح حديثه بالتأكيد على أن الجامعة تعمل على تسخير كل إمكانياتها البشرية والتقنية لمساعدة الطلاب والطالبات وتقديم الدعم اللازم لهم على مدار الساعة خلال فترة القبول متمنياً لجميع الطلاب والطالبات التوفيق والسداد والصحة والسلامة.