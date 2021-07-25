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أمطار رعدية على عسير حتى الـ 7 مساءً

أمطار رعدية على عسير حتى الـ 7 مساءً
http://almnatiq.net/?p=1007581
المناطق - عسير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، تغطي مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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