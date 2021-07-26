احدث الأخبار

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 المركز الوطني للتخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبون بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين
منوعات
 600 زيارة رقابية على المنشآت التجارية في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 نفط “برنت” ينخفض بنسبة 1.17 %
أبرز المواد
 انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 تكثيف عمليات التعقيم بالمسجد الحرام مع بدء استقبال المعتمرين
أبرز المواد
 أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات.. والتشغيل منتصف مارس العام المقبل
منطقة الجوف
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه
أبرز المواد
 أمطار رعدية على عسير حتى الـ 7 مساءً
منطقة عسير
 تعليم تبوك يطلق برامج التدريب الصيفي بعد غد
منطقة تبوك
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
المركز الوطني للتخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

المركز الوطني للتخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

أبرز المواد
‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة

‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة

أبرز المواد
رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبون بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين

رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبون بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين

منوعات

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=1007592

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1233 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية وأسواق النفع العام، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين وضبط 40 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.
وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة “ممتثل” بجميع مدن ومحافظات المنطقة.
وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 تلقى خلال الفترة من 15 – 24 يوليو الجاري 1923 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية، داعية الجميع للتكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

روابط ذات صلة

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ أعمالالقبول من خلال تطبيق (MY IAU) لاستقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غداً الثلاثاء

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تبدأ أعمالالقبول من خلال تطبيق (MY IAU) لاستقبال طلبات الالتحاق الإلكتروني غداً الثلاثاء
غدًا.. أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى

غدًا.. أمانة الشرقية تنظم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى
ضبط 45 مخالفة في أسواق ومراكز الشرقية التجارية

ضبط 45 مخالفة في أسواق ومراكز الشرقية التجارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*