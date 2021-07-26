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‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة

‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة
http://almnatiq.net/?p=1007594
المناطق - وكالات:

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بطريقة ممنهجة ومتعمدة من خلال طائرات مسيّرة مفخخة كانت موجّهة نحو مناطق جنوبي المملكة وصاروخ باليستي كان يستهدف المدنيين في جازان، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.

و أكدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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