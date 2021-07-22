العيادات الجامعية في جامعة حائل تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا

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تواصل العيادات الجامعية في جامعة حائل تقديم اللقاح ضد فيروس كورونا ”كوفيد 19″ من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث لن يتم السماح بدخول مرافق الجامعة إلا للمحصنين ابتداءً من تاريخ ٢٢-١٢-١٤٤٢هـ.

وأوضح الدكتور فهد القحطاني، المشرف العام على العيادات الجامعية بجامعة حائل، أن العيادات الجامعية تواصل تقديم خدماتها لراغبي تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا من الساعة (9 صباحًا) وحتى (3 مساءً) من يوم الأحد إلى يوم الخميس، كما تم تخصيص مسار خاص لمنسوبي التعليم العام والطلاب والطالبات من الفئة العمرية ١٢-١٨ عاماً، لأخذ اللقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد19″، وذلك من مبدأ التعاون المشترك بين جامعة حائل وإدارة التعليم بمنطقة حائل، ويمكن الحجز من خلال تطبيق “صحتي”، أو “توكلنا”، كما حث الجميع على المبادرة بأخذ اللقاح من أجل أن تكون العودة إلى الحياة الطبيعية آمنة وصحية.