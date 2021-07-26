الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم فعالية توعوية عن ” سرطان العظام “

المناطق- تبوك- فايز السميري:

اقامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء أمس فعالية توعوية تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان العظام وذلك في الحكير مول بتبوك بمشاركة نخبة من متطوعي ومتطوعات الجمعية والتي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بأعراض المرض والكشف عن سرطان العظام وطرق العلاج .

وأوضح الدكتور أحمد عواجي استشاري جراحة عظام أن أعراض المرض قد تظهر في الآلام الشديدة أثناء الليل في الأطراف العلوية أو السفلية أو سهولة كسر في العظام عند حدوث اصابات بسيطة وفقدان الشهية ونزول الوزن المفاجئ ويمكن الكشف عن المرض وتشخيصه بالأشعة وأخذ خزعة من الجزء المصاب بالورم . وأضاف اهم ما يحتاجه المريض اثناء رحلة العلاج الدعم النفسي و الأسري .وتضمنت الفعالية على معرض توعوي قدمت خلاله معلومات حول المرض وتوزيع المنشورات التوعوية على زوار المول . وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التوعوية التي تقدمها الجمعية لكافة فئات المجتمع .