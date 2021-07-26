احدث الأخبار

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم فعالية توعوية عن ” سرطان العظام “
منطقة تبوك
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 المركز الوطني للتخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير
أبرز المواد
 ‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: مجلس الأمن والأمم المتحدة مطالبون بتنفيذ قراراتهم ذات الصلة بفلسطين
منوعات
 600 زيارة رقابية على المنشآت التجارية في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 العيادات الجامعية في جامعة حائل تواصل تقديم لقاح فيروس كورونا
منطقة حائل
 نفط “برنت” ينخفض بنسبة 1.17 %
أبرز المواد
 انطلاق الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 تكثيف عمليات التعقيم بالمسجد الحرام مع بدء استقبال المعتمرين
أبرز المواد
 أمير الجوف يتفقد محطة قطار القريات.. والتشغيل منتصف مارس العام المقبل
منطقة الجوف
 تنفيذ حكم القتل قصاصًا في مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه
أبرز المواد
الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم فعالية توعوية عن ” سرطان العظام “

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم فعالية توعوية عن ” سرطان العظام “

منطقة تبوك
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 1200 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
المركز الوطني للتخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

المركز الوطني للتخصيص: إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير

أبرز المواد
‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة

‎الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف المملكة بطائرات مسيرة مفخخة

أبرز المواد

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم فعالية توعوية عن ” سرطان العظام “

الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بتبوك تقيم فعالية توعوية عن ” سرطان العظام “
http://almnatiq.net/?p=1007605
المناطق- تبوك- فايز السميري:

اقامت الجمعية الخيرية للرعاية الصحية بمنطقة تبوك مساء أمس فعالية توعوية تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان العظام وذلك في الحكير مول بتبوك بمشاركة نخبة من متطوعي ومتطوعات الجمعية والتي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بأعراض المرض والكشف عن سرطان العظام وطرق العلاج .
وأوضح الدكتور أحمد عواجي استشاري جراحة عظام أن أعراض المرض قد تظهر في الآلام الشديدة أثناء الليل في الأطراف العلوية أو السفلية أو سهولة كسر في العظام عند حدوث اصابات بسيطة وفقدان الشهية ونزول الوزن المفاجئ ويمكن الكشف عن المرض وتشخيصه بالأشعة وأخذ خزعة من الجزء المصاب بالورم . وأضاف اهم ما يحتاجه المريض اثناء رحلة العلاج الدعم النفسي و الأسري .وتضمنت الفعالية على معرض توعوي قدمت خلاله معلومات حول المرض وتوزيع المنشورات التوعوية على زوار المول . وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التوعوية التي تقدمها الجمعية لكافة فئات المجتمع .

روابط ذات صلة

تعليم تبوك يطلق برامج التدريب الصيفي بعد غد

تعليم تبوك يطلق برامج التدريب الصيفي بعد غد
أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان

أمير تبوك يواسي أسرة الثنيان في وفاة الشيخ ثنيان بن فهد الثنيان
“لؤلؤة البحر الأحمر” الوجهة الأمثل بكورنيشها المختلف وهدير أمواجها

“لؤلؤة البحر الأحمر” الوجهة الأمثل بكورنيشها المختلف وهدير أمواجها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*