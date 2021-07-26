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ضبط (119) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في عسير

ضبط (119) كيلو جرامًا من الحشيش المخدر في عسير
http://almnatiq.net/?p=1007618
المناطق - واس:

صرح مدير العلاقات والإعلام بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تمكنت – بفضل الله – من ضبط (119) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال إجراءات تسليم القضية لجهة الاختصاص.

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