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أمانة جدة تصادر وتتلف أكثر من 1000 كيلو من المواد الغذائية

أمانة جدة تصادر وتتلف أكثر من 1000 كيلو من المواد الغذائية
http://almnatiq.net/?p=1007620
المناطق - مكة المكرمة:

أتلفت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية 800 كجم من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال مداهمة لموقع في حي البغدادية استغل لإعداد وتحضير الأطعمة من قبل عمالة وافدة، وسط بيئة مخالفة لجميع الاشتراطات الصحية والبلدية.

وأوضح مدير رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء البغدادية تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن مدرسة قديمة اتخذتها عمالة مخالفة مقرًا لتحضير وتخزين الأطعمة بطرق غير صحية، كما جرى مصادرة كميات من الأدوات التي تستخدم لأغراض التحضير والتخزين.

وواصلت الأمانة جهودها بتنفيذ حملات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي تنج عنها إتلاف 110 كجم من اللحوم والمواد الغذائية مجهولة المصدر، إلى جانب مصادرة (150) كيلو خضار وفاكهة من الباعة الجائلين.

وتؤكد الأمانة استمرار جهودها الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

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