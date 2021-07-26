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أمير الشرقية يُكرم الفائزين بجائزة المصنع المثالي

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أمير الشرقية يُكرم الفائزين بجائزة المصنع المثالي

أمير الشرقية يُكرم الفائزين بجائزة المصنع المثالي
http://almnatiq.net/?p=1007623
المناطق - واس:

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالتزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات البيئية للحد من أي مظاهر للتلوث البيئي, مؤكداً ضرورة العمل وفق المعايير البيئية ومنع أية ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة الداخلية والخارجية للمصانع لتعزيز المحافظة على البيئة، والمساهمة في ازدهار القطاعات التنموية.
جاء ذلك خلال تكريم سموه بالامارة اليوم، 6 مصانع فائزة بجائزة “المصنع المثالي التي نظمتها جمعية أصدقاء البيئة والهادفة إلى الالتزام بالبيئة والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية للمصانع والحد من التلوث.
وثمن رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة المهندس طلال الرشيد دعم ورعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للفائزين وللبرامج التي تسهم في الحفاظ على بيئة سليمة ومستدامة للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المصانع التي تم اختيارها ملتزمة بحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة المتجددة النظيفة، وجرى اختيارها بعد تنظيم زيارات متخصصة وميدانية والتعرف على جهود السلامة البيئية فيها وتقييمها بالإضافة لتزويدها بعدد من التوجيهات المتعلقة بالسلامة البيئية.

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