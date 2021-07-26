الأسهم السعودية تغلق مرتفعة عند مستوى 10897 نقطة

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 21.51 نقطة ليقفل عند مستوى 10897.87 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 220 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إعمار، وصادرات، والغاز، والخليجية العامة، والأبحاث والإعلام الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تشب، ومجموعة الحكير، وام آي اس، والمتحدة للتأمين، وشاكر فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.50% و 3.88%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وإعمار، وكيان السعودية، وشاكر، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إعمار، والخريف، وشاكر، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 108.45 نقاط ليقفل عند مستوى 24091.53 نقطة، وبتداولات بلغت 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 220 ألف سهم تقاسمتها 1380 صفقة.