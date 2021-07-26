أمير الجوف يقف على خدمات جمرك وجوازات منفذ الحديثة

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أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بجهود رجال الجمارك في صد دخول الممنوعات للمملكة والكشف عن الكثير من المحاولات الفاشلة من ضعاف النفوس من خلال الطرق التي يتم اكتشافها بيقظتهم وبما وفرته حكومتنا الرشيدة من إمكانات وأجهزة متقدمة في منفذ الحديثة الحدودي.

جاء ذلك خلال جولة سموه التفقدية اليوم لجمرك منفذ الحديثة الحدودي، وذلك ضمن جولته التفقدية على محافظة القريات التي بدأها أمس الأحد.

ووقف سموه على مشروع المنفذ الجديد الجاري تنفيذه ، مستمعا من مدير عام جمرك الحديثة عبدالرزاق بن محمد الزهراني لشرح عن المشروع ، ثم تجول سموه داخل منفذ الحديثة وشاهد الجهود التي تقدمها الأجهزة الحكومية في المنفذ والتي تسهم في تسهيل مغادرة المسافرين منذ بدء اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة وفق الفئات المسموح لها بالسفر، وتطبيق الإجراءات الوقائية على مغادرة وقدوم المسافرين عبر المنفذ لضمان سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا من خلال مركز المراقبة الصحية الذي يعمل بكامل طاقمه.

كما تفقد الساحات الجمركية والوقوف على مستوى الخدمات التي يقدمها، واطلع على عملية إنهاء إجراءات المسافرين في جوازات المنفذ والتسهيلات المقدمة للمغادرين والقادمين عبر المنفذ .

بعد ذلك زار سموه مركز الحديثة ، والتقى برئيس المركز ممدوح بن سعود المطيري الذي قدم إيجازاً عن جهود الإدارات الحكومية والتطوعية في تقديم أفضل الخدمات للمغادرين والقادمين عبر المنفذ وتوعيتهم باجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وقدم سمو أمير المنطقة شكره للعاملين في المنفذ على ما يقدمون من خدمات لأبناء وضيوف المملكة في ظل الدعم الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله – للارتقاء بالعمل الذي يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

رافق سموه في الجولة محافظ القريات عبدالله الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد.