بنسبة 50%.. دراسة تؤكد أن أدوية خفض الكوليسترول تقلل أعراض كورونا

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كشفت دراسة حديثة، أجراها باحثون من كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، عن أثر أدوية خفض الكوليسترول في فيروس كورونا الجديد.

وتوصلت الدراسة إلى أن أدوية خفض الكوليسترول تساعد بنسبة 50% في تقليل الأعراض الخطرة للإصابة بالفيروس، ما يؤدي إلى الحد من الوفيات الناجمة عنه، وذلك بعد دراسة السجل المرضي لنحو أكثر من 10 آلاف مصاب بالفيروس.

وذكرت الدراسة أيضا أن المرضى الذين يتناولون أدوية “الستاتين” الشائع استخدامها لخفض الكوليسترول، لديهم خطر أقل بنسبة 41% للوفاة داخل المستشفى بسبب الفيروس.

ومن جهتها، ذكرت أستاذة ومديرة وحدة العناية المركزة للقلب والأوعية الدموية في جامعة كاليفورنيا، لوري دانيلز، أن العقاقير المخفضة للكوليسترول لديها آثار مضادة للالتهابات وقدرات الارتباط، والتي يمكن أن توقف تطور الفيروس.

وأضافت أن هناك تكهنات بأن مثل هذه الأدوية تؤثر على مستقبلات (ACE2) في الجسم، والمهمة للفيروس كي يقتحم الخلايا البشرية.