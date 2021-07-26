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الهلال يفاضل بين 3 أجانب

الهلال يفاضل بين 3 أجانب
http://almnatiq.net/?p=1007649
المناطق - الرياض:

أفادت مصادر، اليوم (الإثنين) بأن إدارة نادي الهلال منحت المدرب البرتغالي، ليوناردو جارديم الصلاحية الكاملة في تحديد اختياراته الفنية للعناصر المحلية والأجنبية.

وفتحت إدارة الهلال وفقًا لـ”الرياضية” باب المفاوضات مع ثلاثة أسماء أجنبية تلعب في مركز الوسط، وبالتشاور مع ليوناردو جارديم مدرب الفريق، ليكون أحدهم بديلًا عن اللاعب الإيطالي، سيبستيان جيوفينكو الأقرب للرحيل.

وارتبط نادي الهلال خلال الفترة الماضية بعدد من الأسماء الناشطة بالدوريات الأوروبية، على غرار لاعب ويست بروميتش الإنجليزي، ماثيوس بيريرا وصانع ألعاب إيفرتون، سيجوردسون.

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