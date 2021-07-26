بدء القبول في برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح غداً

المناطق - واس:

أعلنت جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج عن بدء القبول والتسجيل في برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح للفصل التأهيلي الأول، وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء، ويستمر حتى السادس من محرم القادم .

ويشتمل الفصل التأهيلي الأول على العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والسلوكية والعلاجية لفئات ذوي الإعاقة، منها العوق البصري، والعوق الحركي، والعوق العقلي، ومتعددو العوق ، والتوحد، ومتعددو العوق السمعي، ومتعددو العوق البصري، وفَرط الحركة وتشتت الانتباه، ومتلازمة داون، والشلل الرباعي والفئة البينية وغيرهم.

وتهدف برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح إلى تطوير ورعاية وتنمية وصقل مهارات وقدرات ذوي الإعاقة ليكونوا متمسكين بقيمهم الإسلامية والوطنية مكتسبين معارف واتجاهات ومهارات وفقاً لقدراتهم ، والتفاعل بإيجابية مع متغيرات العصر وتقنياته.