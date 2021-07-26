أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى من منسوبي الإمارة

المناطق - تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم وكلاء الإمارة ومديري العموم ورؤساء الأقسام وموظفي الإمارة الذين قدّموا التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة, منوهاً بالنجاح الذي تحقق في حج هذا العام والجهود التي تقدمها القيادة الحكيمة لخدمة ضيوف الرحمن عبر الجهات كافة, سائلاً الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.