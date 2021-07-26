رسميًا.. أبها يعلن تعاقده مع الصربي أوروش ماتيتش

المناطق - الرياض:

أعلن نادي أبها، مساء اليوم الإثنين، التعاقد مع الصربي أوروش ماتيتش، لتمثيل الفريق بداية من الموسم المقبل.

وفي سياق اخر، يخوض أبها أولى مواجهاته التجريبية اليوم (الإثنين)، أمام النادي الإسماعيلي المصري في معسكره الخارجي في مدينة الإسكندرية.

ويسعى السلوفاكي مارتن سيفيلا مدرب الفريق، إلى منح جميع عناصر الفريق الفرصة للمشاركة في المواجهة والاطمئنان على الناحية الفنية والبدنية للفريق.

ويقيم نادي أبها معسكرًا تحضيرًا في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من ١٧ يوليو ويختتم المعسكر يوم ٣ اغسطس المقبل .