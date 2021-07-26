تعرف على علامات مرض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال؟

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تعتبر مراقبة الأطفال وهم ينمون ويكبرون واحدة من الأوقات الغامرة بالفرح بالنسبة للوالدين.

إن المراحل الأساسية، هي المقياس للنمو البدني الذي يحرزه الأطفال، وعلى الرغم من أن كل طفل فريد، فإن هنالك مراحل رئيسية خلال الأشهر الأولى من العمر سوف يبلغها الأطفال بشكل عام.

قد يختلف مسار النمو من طفل إلى آخر، وحالات التأخر في تقدم الطفل قد لا تدعو إلى القلق. ولكن، ان شعرت أن شيئاً ما لا يسير على ما يُرام مع طفلك، ثق بحدسك وراجع طبيب العائلة. في حالات نادرة، قد يكون تأخر النمو أو ظهور أعراض أخرى كتلك المدونة أدناه دليل على الاصابة بمرض عصبي عضلي مثل ضمور العضلات الشوكي (SMA). ضمور العضلات الشوكي هو مرض جيني نادر سريع التطور ويتطلب تدخلا طبيا عاجلا.

علامات مرض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال منذ الولادة وحتى 6 أشهر

•ارتخاء في الرأس

•ضعف في الذراعين والساقين

•تنفس سريع واضح على البطن

•صعوبة في الأكل والبلع

•ضعف في البكاء والسعال

علامات مرض ضمور العضلات الشوكي عند الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى شهر 18

•ضعف في الذراعين والساقين

•صعوبة في الجلوس من دون دعم

•عدم القدرة على التقلب أو التدحرج

•رجفة في اليدين

•توقف أو بطئ في النمو البدني

ان لاحظت أيا من تلك العلامات حتى وان كان طفلك يبدو يقظا، سعيدا، مبتسما، راجع طبيب العائلة على الفور.

ماذا يجب أن أفعل ان شعرت بالقلق على طفلي؟

في حال كنت قلق، راجع طبيبك على الفور. حاول اخباره بكل العلامات التي لاحظتها وكل الشكوك التي تساورك حول نمو طفلك ليتمكن من اتخاذ الاجراء الصحيح. للمزيد من المعلومات حول مراقبة مراحل نمو طفلك والتعرف على العلامات المبكرة لضمور العضلات الشوكي، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.signsofsma.com. كما يتضمن هذا الموقع أيضاً حوارات مفيدة يمكن للأهل الرجوع إليها والاستفادة منها خلال تلقي المشورة من طبيبهم.

ما هو مرض ضمور العضلات الشوكي (SMA) ؟

ضمور العضلات الشوكي (SMA) هو مرضاً وراثياً نادراً أحادي الجين يصيب 1 في 10,000 – 12,000 من الرضع من أي عرق أو جنس.

يصيب الخلايا العصبية التي تتحكّم بالعضلات المسؤولة عن الحركة والبلع والتنفس، بحيث يؤدي الى حدوث ضمور عضلي حركي وضعفاً تدريجيا وتوقف في العضلات.

يتطور مرض ضمور العضلات الشوكي بشكل متسارع، لذلك ان الإحالة السريعة للتشخيص ضرورية لوقف أو تأخير تطور المرض.