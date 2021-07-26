ببصمة الوجه والصوت.. بدء تطبيق نظام “الحضور الذكي” بالوزارات والهيئات

المناطق - الرياض:

بدأت جميع الوزارات والهيئات الحكومية في تطبيق نظام “الحضور الذكي” لضبط حضور وانصراف الموظفين اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي وبصمة الصوت والوجه.

ويتضمن التطبيق في المرحلة الأولى 308 آلاف موظف، على أن يتم استكمال التطبيق على جميع موظفي الدولة خلال العام الجاري.

وأبرز تقرير لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الانتهاء من تجهيز النظام الموحد بالتعاون مع وزارة المالية بهدف ضبط ساعات عمل الموظفين من خلال بصمة الوجه أو الصوت الخاص بكل موظف، كبديل عن أجهزة البصمة التقليدية للحضور والانصراف، كما تم التعميم على جميع الجهات الحكومية بالتقديم على النظام من خلال بوابة قيادات تقنية المعلومات ضمن الجهود الساعية إلى نشر استخدام النظام.