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ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 24.9 مليون

ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 24.9 مليون
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المناطق - الرياض:

أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى 24,906,249 جرعة، منها 18.44 مليون جرعة أولى، و6.4 مليون جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن 1.43 مليون شخص.

أوضحت البيانات أن الـ 24 ساعة الماضية شهدت تسجيل أكثر من 370 ألف جرعة جديدة للمواطنين والمقيمين.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

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