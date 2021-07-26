متحدث “النقل”: 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود

متحدث “النقل”: 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود

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متحدث “النقل”: 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود

متحدث “النقل”: 30% من بلاغات أنشطة تأجير السيارات بسبب العقود
http://almnatiq.net/?p=1007678

علّق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، اليوم (الإثنين)، على بدء تطبيق المرحلة الأولى من العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات.

وأوضح الزويد في مداخلة هاتفية مع برنامج “أموال ومسارات” على قناة “الإخبارية”، أن الهيئة استقبلت مايو الماضي 795 بلاغاً بخصوص أنشطة تأجير السيارات؛ مشيراً إلى أن 30% من تلك البلاغات بسبب العقود.

وأضاف أن من بين تلك البلاغات امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة للمستفيد مستوفي شروط تأجير السيارات، إلى جانب إضافة صيغة على العقد تبرز أتعاب المحامي وغيرها من المخالفات الإدارية في مكاتب التأجير.

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