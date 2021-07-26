شرطة مكة تطيح بمقيم ارتكب جرائم سطو وسرقة

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شرطة مكة تطيح بمقيم ارتكب جرائم سطو وسرقة

شرطة مكة تطيح بمقيم ارتكب جرائم سطو وسرقة
http://almnatiq.net/?p=1007684
المناطق - واس:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقتها، وضُبطت بحوزته مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُحيل إلى فرع النيابة العامة.

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