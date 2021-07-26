بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن

بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن

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بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن

بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن
http://almnatiq.net/?p=1007686
المناطق - واس:

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية للنسخة الثالثة من المهرجان اليوم الاثنين عند الـ 6:00 مساءً وحتى الساعة الـ 11:00 من مساء يوم الجمعة 26 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 6 أغسطس 2021م، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني: http://scrf.sa/login
وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن قد أعلنت الأسبوع الماضي تفاصيل مجموع جوائز المهرجان التي تبلغ 53 مليون ريال من خلال مرحلتين من السباق بمجموع 532 شوطًا، إذ تبدأ بمرحلة تمهيدية لجميع الفئات العمرية تشمل 320 شوطًا، فيما خصصت 8 أشواط للماراثون، و204 أشواط للمرحلة النهائية من المهرجان، إضافة إلى تخصيص مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد للنقاط.

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