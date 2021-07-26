هلال الشرقية يباشر أكثر من 3 آلاف بلاغ إسعافي في عيد الأضحى

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استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من العام الحالي 1442هـ عدد (20259) مكالمة هاتفية بلغت منها البلاغات الإسعافية (3228) بلاغ إسعافي متنوع، بالإضافة إلى عدد (1164) بلاغ إسعافي إضافي تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية.



وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الخدمة الطبية الإسعافية لعدد (3310) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (233) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(19) حالة ناتجة عن حوادث دهس و(57) حالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(824) حالة مريض عادي مستقر و(791) حالة مرض معدي و(155) حالة نتيجة سقوط و(38) حالة نتجت عن حرائق و (4) حالات غرق.



كما تضمنت البلاغات (8) حالات احتجاز و(1) حالة بتر و(2) حالتين ناتجة عن حروق و(4) حالات ناتجة عن اختناق غص بالطعام و(80) حالة ألم في الصدر و(100) حالة غيبوبة نقص سكر و(335) حالة إغماء و(223) حالة أزمة تنفسية و(27) حالة نزيف و(24) حالة ولادة و (6) حالات تسمم بالابتلاع و(1) حالة تسمم باللدغ و(4) حالات إصابة عمل و(44) حالة توقف قلب وتنفس و(1) حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة و(2) حالتين اجهاد حراري و(1) حالة تسمم بالاستنشاق و(5) حالات صعق كهربائي.



وتضمنت أيضًا (15) حالة اشتباه جلطة دماغية و(3) حالات ضربة شمس وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى(1700) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (1548) حالة بالموقع ولم تستدعي النقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (62) حالة وفاة رحمهم الله.