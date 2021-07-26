احدث الأخبار

300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء
أبرز المواد
 وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية ألبانيا
أبرز المواد
 أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية وإزالة عدة مواقع للباعة المخالفين
أبرز المواد
 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ719 مريضاً في مخيم الزعتري
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بالشرائع
أبرز المواد
 أمين الشرقية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في مجال تطوير المدن الذكية
أبرز المواد
 هلال الشرقية يباشر أكثر من 3 آلاف بلاغ إسعافي في عيد الأضحى
أبرز المواد
 جمعية “أجياد” للدعوة تطلق مسابقة إلكترونية في حفظ “خطبة حجة الوداع”
أبرز المواد
 أمير تبوك يلتقي غداً المواطنين في ضباء ويفتتح مبنى الكلية الجامعية الجديد
أبرز المواد
 بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة في المرحلة التمهيدية لمهرجان ولي العهد للهجن
أبرز المواد
300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء

300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء

أبرز المواد
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية

أبرز المواد
نائب أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية ألبانيا

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية ألبانيا

أبرز المواد

هلال الشرقية يباشر أكثر من 3 آلاف بلاغ إسعافي في عيد الأضحى

هلال الشرقية يباشر أكثر من 3 آلاف بلاغ إسعافي في عيد الأضحى
http://almnatiq.net/?p=1007695
المناطق - الشرقية:

استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من العام  الحالي 1442هـ عدد (20259) مكالمة هاتفية بلغت منها البلاغات الإسعافية (3228) بلاغ إسعافي متنوع، بالإضافة إلى عدد  (1164) بلاغ إسعافي إضافي  تم عن طريق تطبيق أسعفني للبلاغات الإسعافية.

 وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية فهد بن عثمان الغامدي قدمت الفرق الطبية الإسعافية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية  الخدمة الطبية الإسعافية  لعدد (3310) حالة إسعافية من هذه البلاغات على النحو التالي: (233) حالة ناتجة عن حوادث مرورية و(19) حالة ناتجة عن حوادث دهس و(57)  حالات ناتجة عن انقلاب مركبات و(824) حالة مريض عادي مستقر و(791)  حالة مرض معدي و(155) حالة نتيجة  سقوط و(38) حالة نتجت عن حرائق  و (4) حالات غرق.

 كما تضمنت البلاغات (8) حالات احتجاز  و(1) حالة بتر  و(2) حالتين  ناتجة عن حروق و(4) حالات  ناتجة عن اختناق غص بالطعام و(80) حالة  ألم في الصدر  و(100) حالة غيبوبة نقص سكر و(335) حالة إغماء و(223) حالة  أزمة تنفسية  و(27) حالة نزيف و(24) حالة ولادة   و (6) حالات تسمم بالابتلاع و(1) حالة تسمم باللدغ  و(4) حالات  إصابة عمل و(44) حالة توقف قلب وتنفس و(1) حالة ناتجة عن استعمال آلة حادة و(2) حالتين اجهاد حراري و(1) حالة تسمم بالاستنشاق  و(5) حالات  صعق كهربائي.

وتضمنت أيضًا (15) حالة اشتباه جلطة دماغية  و(3) حالات  ضربة شمس  وغيرها من الحالات الإسعافية الأخرى، وقد تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى(1700) حالة ومن ثم إسعافها للمستشفيات بالمنطقة الشرقية بينما تم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية إلى (1548) حالة بالموقع ولم تستدعي النقل للمستشفيات. وبلغت حالات الوفاة  نتيجة بلاغات الحوادث والمرضية (62) حالة وفاة رحمهم الله.   

روابط ذات صلة

300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء

300 متطوع يرصدون التشوه البصري بالاحساء
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية
نائب أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*