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أمين الشرقية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في مجال تطوير المدن الذكية

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أمين الشرقية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في مجال تطوير المدن الذكية

أمين الشرقية والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز التعاون في مجال تطوير المدن الذكية
http://almnatiq.net/?p=1007700
المناطق - الشرقية:

التقى معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مكتبة اليوم (الاثنين)، سعادة القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية بالرياض السيدة مارتينا سترونج، ترافقها القنصل العام بالإنابة في القنصلية الأمريكية بالظهران السيدة دينكا ماسك.

وفي بداية اللقاء رحب معالي الأمين بهذه الزيارة والتي استعرض خلالها المشاريع التنموية التي تشهدها المنطقة الشرقية والخدمات التطويرية التي تنفذها الأمانة، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون المشترك فيما يخدم المنطقة من المشاريع التنموية وخاصة المدن الذكية وتطويرها، والبيئة.

من جانبها أشادت السيدة سترونج، بما تشهده المنطقة الشرقية وعموم مناطق المملكة من نهضة تنموية شاملة وتطور سريع، مرحبة بأوجه التعاون المشترك فيما بينهما بما يخدم المشاريع النهضوية.

وقد حضر اللقاء مسؤول الشؤون التجارية بالسفارة الأمريكية بالرياض السيد قاري راند، والوفد المرافق .

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