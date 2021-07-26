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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بالشرائع

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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بالشرائع

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات الصحية بالشرائع
http://almnatiq.net/?p=1007703
المناطق_واس

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية اليوم 9 منشآت تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما ضبطت الفرق الرقابية ببلدية جنوب مكة الفرعية كميات من العصائر مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك تُعرض من قبل الباعة الجائلين المخالفين في الطرقات والشوارع العامة، حيث تم اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وإتلافها في الحال حسب الأنظمة والتعليمات البلدية.
من جانب آخر أتلفت بلدية الشوقية الفرعية مجموعة متنوعة من الفواكه الفاسدة خلال جولاتها الرقابية المكثفة التي تقوم بها على سوق الفواكه المركزي بالكعكية لمتابعة كل ما يتعلق بالصحة العامة ورصد أي تجاوزات تتعلق بسلامة الغذاء.
ودعت أمانة العاصمة المقدسة جميع المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وذلك من خلال مركز البلاغات الموحد 940.

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