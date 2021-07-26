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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ719 مريضاً في مخيم الزعتري

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ719 مريضاً في مخيم الزعتري

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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ719 مريضاً في مخيم الزعتري

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ719 مريضاً في مخيم الزعتري
http://almnatiq.net/?p=1007706
المناطق_واس

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 719 مريضا في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن أمس.
واستقبلت عيادات الطب العام 203 مرضى، وراجع عيادة الباطنية 55 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 119 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 50 مريضا، وراجع 42 مريضا عيادة الأسنان.
كما تم استقبال 105 مرضى في العيادة النسوية ، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 23 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تم عمل 144 تحليلا لـ 35 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 85 صورة أشعة لـ49 مريضا، كما تم إعطاء 85 لقاحا في عيادة المطاعيم لـ 35 مريضا، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سُجلت في الصيدلية 487 وصفة طبية.

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