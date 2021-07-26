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أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية وإزالة عدة مواقع للباعة المخالفين

أمين عسير يوجه بمعاقبة مخالفي الإجراءات الاحترازية وإزالة عدة مواقع للباعة المخالفين
http://almnatiq.net/?p=1007707
المناطق - عسير:

فاجئ أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي عدد من المولات والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات، بتواجده  وذلك لمتابعة مدى التقيد بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع شرطة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية.

و قام الحميدي بجولة مفاجئة شملت عدة مواقع متفرقة بمدينة أبها ، وأكد على أهمية لبس الكمامات وتوفير المعقمات وفحص مرتادي تلك المنشآت والعاملين بها بشكل مستمر، وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم الازدحام.

وشدّد على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية.

كما وجه بإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

وجرى إزالة عدة مواقع لمجموعة من الباعة المخالفين وتطبيق الإجراءات المعمول بها نظاماً بحقهم، لافتاً إلى أن الأمانة مستمرة في جهودها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة.

وأكد خلال جولته بأن هذه الجهود التي تبذلها أمانة المنطقة وبلدياتها تأتي بمتابعة مستمرة من قبل سمو أمير منطقة عسير، ووفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

ودعا الجميع إلى التعاون مع الأمانة في الإبلاغ عن أي مخالفات  أو شكاوى عبر الاتصال على الرقم الموحد  940.

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