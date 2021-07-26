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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية ألبانيا

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية ألبانيا

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مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية ألبانيا

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع لحوم الأضاحي في جمهورية ألبانيا
http://almnatiq.net/?p=1007712
المناطق_واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول مشروع توزيع لحوم الأضاحي في ألبانيا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي وعدد من المسؤولين الألبان.
وشمل التوزيع مركز رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية والبصرية في كافايا و بيتشين ومدينة فلورى الساحلية، وبيت المسنين بكافايا، وقسم الرعاية الاجتماعية في بلدية روغوجينا، وإدارة السجون بمنطقتي بيتشين و روغوجينا، وأوضح السفير فيصل حفظي أن هذا المشروع يأتي امتدادا للمشاريع الإغاثية الإنسانية التي تنفذها المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية ألبانيا، وبتوجيهات كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيرا إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.
من جانبه قدم رئيس البلدية ريديان كرالي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- على دعمهم غير المحدود وإسهامهم بالوقوف مع الشعب الألباني في ظل الظروف المحيطة بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مؤكدا أن المملكة بلد الخير والعطاء وتقف دائما إلى جانب الشعب الألباني، وأن ما تقوم به من برامج ومشاريع إنسانية يجسد دورها الريادي في العمل الإنساني.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والأوقات.

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