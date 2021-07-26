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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية
http://almnatiq.net/?p=1007716
المناطق_واس

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية عثمان الجرندي.
وجرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما اطلع معاليه سمو الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية الشقيقة ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

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