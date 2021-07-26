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نائب أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك

نائب أمير الشرقية يشيد بجهود أمانة المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=1007718
المناطق - الدمام:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الامارة اليوم الاثنين معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.

وأطلع سموه على إيجاز عن جهود الأمانة الرقابية والميدانية خلال الفترة الماضية، مقدماً شكره لكافة منسوبي الامانة على جهودهم خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، داعياً سموه لمواصلة الجهود واستمراريتها.

من جانبه، أعرب المهندس الجبير عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لجهود الأمانة، وتوجيهاته السديدة ، مؤكداً أن الأمانة تواصل جهودها التنموية والرقابية والتوعوية، بما يرفع من مستوى الخدمات ومعدلات جودة الحياة.

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